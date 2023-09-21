يورو إلى جنيه مصري

تحويل EUR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٢٬٨٧٩٫١٠ egp

1.00000 EUR = 32.87910 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:33 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

EUR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 EGP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0640588.23631.434181.655460.9576518.2074
1GBP1.1578111.23195102.1591.660481.916691.1087821.0804
1USD0.93980.811721182.9251.347851.555810.917.1114
1INR0.01133320.009788620.012059110.01625380.01876170.01085320.206348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / جنيه مصري
1 EUR32.87910 EGP
5 EUR164.39550 EGP
10 EUR328.79100 EGP
20 EUR657.58200 EGP
50 EUR1643.95500 EGP
100 EUR3287.91000 EGP
250 EUR8219.77500 EGP
500 EUR16439.55000 EGP
1000 EUR32879.10000 EGP
2000 EUR65758.20000 EGP
5000 EUR164395.50000 EGP
10000 EUR328791.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / اليورو
1 EGP0.03041 EUR
5 EGP0.15207 EUR
10 EGP0.30414 EUR
20 EGP0.60829 EUR
50 EGP1.52072 EUR
100 EGP3.04144 EUR
250 EGP7.60360 EUR
500 EGP15.20720 EUR
1000 EGP30.41440 EUR
2000 EGP60.82880 EUR
5000 EGP152.07200 EUR
10000 EGP304.14400 EUR