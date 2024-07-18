Евро в египетские фунты
Сконвертируйте EUR в EGP по реальному обменному курсу
Loading
|1 EUR в EGP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|52,6724
|52,6724
|Низкий
|51,0136
|50,6495
|В среднем
|51,7831
|51,4102
|Изменить
|2.80%
|2.26%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к EGP
За последние 30 дней максимальный курс EUR к EGP составил 52,6724, а минимальный — 51,0136. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 51,7831. Изменение курса EUR к EGP в процентном соотношении составило 2.80.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к EGP составил 52,6724, а минимальный — 50,6495. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 51,4102. Изменение курса EUR к EGP в процентном соотношении составило 2.26.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в египетские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Евро / Египетский фунт
|1 EUR
|52,66970 EGP
|5 EUR
|263,34850 EGP
|10 EUR
|526,69700 EGP
|20 EUR
|1 053,39400 EGP
|50 EUR
|2 633,48500 EGP
|100 EUR
|5 266,97000 EGP
|250 EUR
|13 167,42500 EGP
|500 EUR
|26 334,85000 EGP
|1000 EUR
|52 669,70000 EGP
|2000 EUR
|105 339,40000 EGP
|5000 EUR
|263 348,50000 EGP
|10000 EUR
|526 697,00000 EGP