Турецкие лиры в египетские фунты

Сконвертируйте TRY в EGP по реальному обменному курсу

1000 try
1147.38 egp

1.00000 TRY = 1.14738 EGP

Среднерыночный курс в 9:53 UTC
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График изменения обменного курса TRY к EGP

1 мин. назад 1 TRY → 0 EGP
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.073189.01791.455121.673710.9580518.5124
1GBP1.1617811.2466103.411.690391.944321.1130421.5055
1USD0.93190.802182182.9541.3561.55970.8927517.2513
1INR0.01123370.00967020.012054910.01634640.0188020.0107620.207962

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Турецкая лира / Египетский фунт
1 TRY1.14738 EGP
5 TRY5.73690 EGP
10 TRY11.47380 EGP
20 TRY22.94760 EGP
50 TRY57.36900 EGP
100 TRY114.73800 EGP
250 TRY286.84500 EGP
500 TRY573.69000 EGP
1000 TRY1147.38000 EGP
2000 TRY2294.76000 EGP
5000 TRY5736.90000 EGP
10000 TRY11473.80000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Турецкая лира
1 EGP0.87155 TRY
5 EGP4.35777 TRY
10 EGP8.71553 TRY
20 EGP17.43106 TRY
50 EGP43.57765 TRY
100 EGP87.15530 TRY
250 EGP217.88825 TRY
500 EGP435.77650 TRY
1000 EGP871.55300 TRY
2000 EGP1743.10600 TRY
5000 EGP4357.76500 TRY
10000 EGP8715.53000 TRY