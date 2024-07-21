500 турецких лир в египетские фунты

Сконвертируйте TRY в EGP по реальному обменному курсу

500 try
730,33 egp

TL1,000 TRY = E£1,461 EGP

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 TRY в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,47901,4862
Низкий1,45231,4471
В среднем1,46251,4651
Изменить0.57%-1.17%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к EGP

За последние 30 дней максимальный курс TRY к EGP составил 1,4790, а минимальный — 1,4523. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4625. Изменение курса TRY к EGP в процентном соотношении составило 0.57.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к EGP составил 1,4862, а минимальный — 1,4471. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4651. Изменение курса TRY к EGP в процентном соотношении составило -1.17.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Египетский фунт
1 TRY1,46067 EGP
5 TRY7,30335 EGP
10 TRY14,60670 EGP
20 TRY29,21340 EGP
50 TRY73,03350 EGP
100 TRY146,06700 EGP
250 TRY365,16750 EGP
500 TRY730,33500 EGP
1000 TRY1 460,67000 EGP
2000 TRY2 921,34000 EGP
5000 TRY7 303,35000 EGP
10000 TRY14 606,70000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Турецкая лира
1 EGP0,68462 TRY
5 EGP3,42310 TRY
10 EGP6,84619 TRY
20 EGP13,69238 TRY
50 EGP34,23095 TRY
100 EGP68,46190 TRY
250 EGP171,15475 TRY
500 EGP342,30950 TRY
1000 EGP684,61900 TRY
2000 EGP1 369,23800 TRY
5000 EGP3 423,09500 TRY
10000 EGP6 846,19000 TRY