Турецкие лиры в евро

Сконвертируйте TRY в EUR по реальному обменному курсу

1000 try
34.60 eur

1.00000 TRY = 0.03460 EUR

Среднерыночный курс в 9:53 UTC
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График изменения обменного курса TRY к EUR

1 мин. назад 1 TRY → 0 EUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.073189.01791.455121.673710.9580518.5124
1GBP1.1617811.2466103.411.690391.944321.1130421.5055
1USD0.93190.802182182.9541.3561.55970.8927517.2513
1INR0.01123370.00967020.012054910.01634640.0188020.0107620.207962

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Турецкая лира / Евро
1 TRY0.03460 EUR
5 TRY0.17301 EUR
10 TRY0.34603 EUR
20 TRY0.69205 EUR
50 TRY1.73013 EUR
100 TRY3.46025 EUR
250 TRY8.65062 EUR
500 TRY17.30125 EUR
1000 TRY34.60250 EUR
2000 TRY69.20500 EUR
5000 TRY173.01250 EUR
10000 TRY346.02500 EUR
Обменные курсы Евро / Турецкая лира
1 EUR28.89970 TRY
5 EUR144.49850 TRY
10 EUR288.99700 TRY
20 EUR577.99400 TRY
50 EUR1444.98500 TRY
100 EUR2889.97000 TRY
250 EUR7224.92500 TRY
500 EUR14449.85000 TRY
1000 EUR28899.70000 TRY
2000 EUR57799.40000 TRY
5000 EUR144498.50000 TRY
10000 EUR288997.00000 TRY