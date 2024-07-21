100 турецких лир в евро

Сконвертируйте TRY в EUR по реальному обменному курсу

100 try
2,78 eur

TL1,000 TRY = €0,02781 EUR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02860,0289
Низкий0,02760,0276
В среднем0,02820,0285
Изменить-2.32%-3.41%
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Соотношение 1 TRY к EUR

За последние 30 дней максимальный курс TRY к EUR составил 0,0286, а минимальный — 0,0276. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0282. Изменение курса TRY к EUR в процентном соотношении составило -2.32.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к EUR составил 0,0289, а минимальный — 0,0276. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0285. Изменение курса TRY к EUR в процентном соотношении составило -3.41.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Евро
1 TRY0,02781 EUR
5 TRY0,13905 EUR
10 TRY0,27811 EUR
20 TRY0,55622 EUR
50 TRY1,39054 EUR
100 TRY2,78108 EUR
250 TRY6,95270 EUR
500 TRY13,90540 EUR
1000 TRY27,81080 EUR
2000 TRY55,62160 EUR
5000 TRY139,05400 EUR
10000 TRY278,10800 EUR
Обменные курсы Евро / Турецкая лира
1 EUR35,95720 TRY
5 EUR179,78600 TRY
10 EUR359,57200 TRY
20 EUR719,14400 TRY
50 EUR1 797,86000 TRY
100 EUR3 595,72000 TRY
250 EUR8 989,30000 TRY
500 EUR17 978,60000 TRY
1000 EUR35 957,20000 TRY
2000 EUR71 914,40000 TRY
5000 EUR179 786,00000 TRY
10000 EUR359 572,00000 TRY