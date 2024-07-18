Евро в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте EUR в AED по реальному обменному курсу

1 000 eur
4 010,73 aed

€1,000 EUR = د.إ4,011 AED

Среднерыночный курс в 13:20
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1 EUR в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,01074,0107
Низкий3,92263,9133
В среднем3,96233,9609
Изменить1.68%2.48%
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Соотношение 1 EUR к AED

За последние 30 дней максимальный курс EUR к AED составил 4,0107, а минимальный — 3,9226. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,9623. Изменение курса EUR к AED в процентном соотношении составило 1.68.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к AED составил 4,0107, а минимальный — 3,9133. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,9609. Изменение курса EUR к AED в процентном соотношении составило 2.48.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,4653,931
1 GBP1,29811,1471,776108,5481,928203,0995,103
1 CHF1,1310,87211,54894,6131,68177,0274,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1131,085114,3462,873

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Как произвести расчет конвертации из евро в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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EUR в CAD

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EUR в AUD

EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Дирхам ОАЭ
1 EUR4,01073 AED
5 EUR20,05365 AED
10 EUR40,10730 AED
20 EUR80,21460 AED
50 EUR200,53650 AED
100 EUR401,07300 AED
250 EUR1 002,68250 AED
500 EUR2 005,36500 AED
1000 EUR4 010,73000 AED
2000 EUR8 021,46000 AED
5000 EUR20 053,65000 AED
10000 EUR40 107,30000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Евро
1 AED0,24933 EUR
5 AED1,24666 EUR
10 AED2,49331 EUR
20 AED4,98662 EUR
50 AED12,46655 EUR
100 AED24,93310 EUR
250 AED62,33275 EUR
500 AED124,66550 EUR
1000 AED249,33100 EUR
2000 AED498,66200 EUR
5000 AED1 246,65500 EUR
10000 AED2 493,31000 EUR