История обменного курса евро–дирхамы ОАЭ

Обменный курс евро/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 4,011, отражая изменение в размере -0.210% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.285% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,020, и минимумом, равным 3,989, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.