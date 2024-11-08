Австралийские доллары в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте AUD в AED по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = د.إ2,415 AED

Среднерыночный курс в 19:07
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График изменения обменного курса AUD к AED

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AED
1 AUD в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,47972,5411
Низкий2,40932,4093
В среднем2,44082,4674
Изменение-2.11%0.04%
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Соотношение 1 AUD к AED

За последние 30 дней максимальный курс AUD к AED составил 2,4797, а минимальный — 2,4093. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4408. Изменение курса AUD к AED в процентном соотношении составило -2.11.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к AED составил 2,5411, а минимальный — 2,4093. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,4674. Изменение курса AUD к AED в процентном соотношении составило 0.04.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3960,9341,679152,7151,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2052,167197,1171,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38411,798163,561,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Дирхам ОАЭ
1 AUD2,41481 AED
5 AUD12,07405 AED
10 AUD24,14810 AED
20 AUD48,29620 AED
50 AUD120,74050 AED
100 AUD241,48100 AED
250 AUD603,70250 AED
500 AUD1 207,40500 AED
1000 AUD2 414,81000 AED
2000 AUD4 829,62000 AED
5000 AUD12 074,05000 AED
10000 AUD24 148,10000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Австралийский доллар
1 AED0,41411 AUD
5 AED2,07056 AUD
10 AED4,14111 AUD
20 AED8,28222 AUD
50 AED20,70555 AUD
100 AED41,41110 AUD
250 AED103,52775 AUD
500 AED207,05550 AUD
1000 AED414,11100 AUD
2000 AED828,22200 AUD
5000 AED2 070,55500 AUD
10000 AED4 141,11000 AUD