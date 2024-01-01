1 дирхам ОАЭ в австралийские доллары

Сконвертируйте AED в AUD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = A$0,4135 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 AED в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,41510,4151
Низкий0,40330,3935
В среднем0,40980,4053
Изменение2.38%-0.21%
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Соотношение 1 AED к AUD

За последние 30 дней максимальный курс AED к AUD составил 0,4151, а минимальный — 0,4033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4098. Изменение курса AED к AUD в процентном соотношении составило 2.38.

За последние 90 дней максимальный курс AED к AUD составил 0,4151, а минимальный — 0,3935. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4053. Изменение курса AED к AUD в процентном соотношении составило -0.21.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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AED в EUR

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AED в PHP

AED в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Австралийский доллар
1 AED0,41354 AUD
5 AED2,06772 AUD
10 AED4,13544 AUD
20 AED8,27088 AUD
50 AED20,67720 AUD
100 AED41,35440 AUD
250 AED103,38600 AUD
500 AED206,77200 AUD
1000 AED413,54400 AUD
2000 AED827,08800 AUD
5000 AED2 067,72000 AUD
10000 AED4 135,44000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Дирхам ОАЭ
1 AUD2,41812 AED
5 AUD12,09060 AED
10 AUD24,18120 AED
20 AUD48,36240 AED
50 AUD120,90600 AED
100 AUD241,81200 AED
250 AUD604,53000 AED
500 AUD1 209,06000 AED
1000 AUD2 418,12000 AED
2000 AUD4 836,24000 AED
5000 AUD12 090,60000 AED
10000 AUD24 181,20000 AED