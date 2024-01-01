Филиппинский песо (PHP)
Филиппинское песо — это официальная валюта Республики Филиппины. Символ валюты — ₱, но также используются: ‘PhP’, ‘Php’, ‘P$’, или ‘P’. Код валюты — ‘РНР’.
Название валюты
Филиппинский песо
Символ валюты
₱
Обменный курс для PHP
|USD
|CAD
|EUR
|AUD
|GBP
|KRW
|JPY
|CNY
|Из PHP
|0.01714
|0.02345
|0.01569
|0.02545
|0.01321
|23.69640
|2.68204
|0.12442
|В PHP
|58.33800
|42.64010
|63.71680
|39.29650
|75.72560
|0.04220
|0.37285
|8.03714
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