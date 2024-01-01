Филиппинский песо (PHP)

Филиппинское песо — это официальная валюта Республики Филиппины. Символ валюты — ₱, но также используются: ‘PhP’, ‘Php’, ‘P$’, или ‘P’. Код валюты — ‘РНР’.

Название валюты

Филиппинский песо

Обменный курс для PHP

 USD CAD EUR AUD GBP KRW JPY CNY
Из PHP0.01714 0.02345 0.01569 0.02545 0.01321 23.69640 2.68204 0.12442
В PHP58.33800 42.64010 63.71680 39.29650 75.72560 0.04220 0.37285 8.03714

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Все обменные курсы для переводов из филиппинских песо