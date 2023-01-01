Филиппинские песо в тайские баты

Сконвертируйте PHP в THB по реальному обменному курсу

1 000 php
629,74 thb

1.00000 PHP = 0.62974 THB

Среднерыночный курс в 4:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса PHP к THB

1 мин. назад 1 PHP → 0 THB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.074889.13851.457751.677670.958618.5341
1GBP1.1619811.2489103.5781.693881.949431.1138721.5363
1USD0.93040.800705182.9351.35631.560910.891917.2442
1INR0.01121850.00965460.012057610.01635380.01882090.01075420.207924

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for филиппинское песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Филиппинский песо / Тайский бат
1 PHP0.62974 THB
5 PHP3.14868 THB
10 PHP6.29736 THB
20 PHP12.59472 THB
50 PHP31.48680 THB
100 PHP62.97360 THB
250 PHP157.43400 THB
500 PHP314.86800 THB
1000 PHP629.73600 THB
2000 PHP1259.47200 THB
5000 PHP3148.68000 THB
10000 PHP6297.36000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Филиппинский песо
1 THB1.58797 PHP
5 THB7.93985 PHP
10 THB15.87970 PHP
20 THB31.75940 PHP
50 THB79.39850 PHP
100 THB158.79700 PHP
250 THB396.99250 PHP
500 THB793.98500 PHP
1000 THB1587.97000 PHP
2000 THB3175.94000 PHP
5000 THB7939.85000 PHP
10000 THB15879.70000 PHP