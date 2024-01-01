1 тысяча филиппинских песо в тайские баты

Сконвертируйте PHP в THB по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = ฿0,5860 THB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к THB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 PHP в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58600,6161
Низкий0,57420,5742
В среднем0,57930,5911
Изменение1.17%-4.33%
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Соотношение 1 PHP к THB

За последние 30 дней максимальный курс PHP к THB составил 0,5860, а минимальный — 0,5742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5793. Изменение курса PHP к THB в процентном соотношении составило 1.17.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к THB составил 0,6161, а минимальный — 0,5742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5911. Изменение курса PHP к THB в процентном соотношении составило -4.33.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Тайский бат
1 PHP0,58603 THB
5 PHP2,93013 THB
10 PHP5,86026 THB
20 PHP11,72052 THB
50 PHP29,30130 THB
100 PHP58,60260 THB
250 PHP146,50650 THB
500 PHP293,01300 THB
1000 PHP586,02600 THB
2000 PHP1 172,05200 THB
5000 PHP2 930,13000 THB
10000 PHP5 860,26000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Филиппинский песо
1 THB1,70641 PHP
5 THB8,53205 PHP
10 THB17,06410 PHP
20 THB34,12820 PHP
50 THB85,32050 PHP
100 THB170,64100 PHP
250 THB426,60250 PHP
500 THB853,20500 PHP
1000 THB1 706,41000 PHP
2000 THB3 412,82000 PHP
5000 THB8 532,05000 PHP
10000 THB17 064,10000 PHP