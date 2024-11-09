Чешские кроны в тайские баты

Сконвертируйте CZK в THB по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ฿1,453 THB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 CZK в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,45601,5371
Низкий1,42481,4244
В среднем1,44071,4692
Изменение0.71%-4.59%
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Соотношение 1 CZK к THB

За последние 30 дней максимальный курс CZK к THB составил 1,4560, а минимальный — 1,4248. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4407. Изменение курса CZK к THB в процентном соотношении составило 0.71.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к THB составил 1,5371, а минимальный — 1,4244. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4692. Изменение курса CZK к THB в процентном соотношении составило -4.59.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Тайский бат
1 CZK1,45318 THB
5 CZK7,26590 THB
10 CZK14,53180 THB
20 CZK29,06360 THB
50 CZK72,65900 THB
100 CZK145,31800 THB
250 CZK363,29500 THB
500 CZK726,59000 THB
1000 CZK1 453,18000 THB
2000 CZK2 906,36000 THB
5000 CZK7 265,90000 THB
10000 CZK14 531,80000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Чешская крона
1 THB0,68815 CZK
5 THB3,44074 CZK
10 THB6,88148 CZK
20 THB13,76296 CZK
50 THB34,40740 CZK
100 THB68,81480 CZK
250 THB172,03700 CZK
500 THB344,07400 CZK
1000 THB688,14800 CZK
2000 THB1 376,29600 CZK
5000 THB3 440,74000 CZK
10000 THB6 881,48000 CZK