История обменного курса чешская крона–тайские баты

Обменный курс чешские кроны/тайские баты сейчас составляет 1,453, отражая изменение в размере -0.209% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.043% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/тайские баты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,459, и минимумом, равным 1,436, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.528%.