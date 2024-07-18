Евро в турецкие лиры

Сконвертируйте EUR в TRY по реальному обменному курсу

1 000 eur
36 077,30 try

€1,000 EUR = TL36,08 TRY

Среднерыночный курс в 14:48
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1 EUR в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий36,080736,0807
Низкий34,966234,5818
В среднем35,401535,0687
Изменить3.12%4.22%
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Соотношение 1 EUR к TRY

За последние 30 дней максимальный курс EUR к TRY составил 36,0807, а минимальный — 34,9662. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 35,4015. Изменение курса EUR к TRY в процентном соотношении составило 3.12.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к TRY составил 36,0807, а минимальный — 34,5818. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 35,0687. Изменение курса EUR к TRY в процентном соотношении составило 4.22.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,7710,8841,3783,6271,486156,5453,929
1 GBP1,29811,1471,778108,5191,928203,1415,099
1 CHF1,1310,87211,5594,5961,681177,0774,445
1 CAD0,730,5630,645161,0491,085114,2792,868

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Как произвести расчет конвертации из евро в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Турецкая лира
1 EUR36,07730 TRY
5 EUR180,38650 TRY
10 EUR360,77300 TRY
20 EUR721,54600 TRY
50 EUR1 803,86500 TRY
100 EUR3 607,73000 TRY
250 EUR9 019,32500 TRY
500 EUR18 038,65000 TRY
1000 EUR36 077,30000 TRY
2000 EUR72 154,60000 TRY
5000 EUR180 386,50000 TRY
10000 EUR360 773,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Евро
1 TRY0,02772 EUR
5 TRY0,13859 EUR
10 TRY0,27718 EUR
20 TRY0,55437 EUR
50 TRY1,38592 EUR
100 TRY2,77183 EUR
250 TRY6,92958 EUR
500 TRY13,85915 EUR
1000 TRY27,71830 EUR
2000 TRY55,43660 EUR
5000 TRY138,59150 EUR
10000 TRY277,18300 EUR