Швейцарские франки в турецкие лиры
Сконвертируйте CHF в TRY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CHF к TRY
1 CHF = 39,24290 TRY
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|1 CHF в TRY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|40,0104
|40,6430
|Низкий
|39,0617
|38,5989
|В среднем
|39,6239
|39,8385
|Изменение
|-1.44%
|1.36%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CHF к TRY
За последние 30 дней максимальный курс CHF к TRY составил 40,0104, а минимальный — 39,0617. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 39,6239. Изменение курса CHF к TRY в процентном соотношении составило -1.44.
За последние 90 дней максимальный курс CHF к TRY составил 40,6430, а минимальный — 38,5989. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 39,8385. Изменение курса CHF к TRY в процентном соотношении составило 1.36.
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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в турецкие лиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Турецкая лира
|1 CHF
|39,24290 TRY
|5 CHF
|196,21450 TRY
|10 CHF
|392,42900 TRY
|20 CHF
|784,85800 TRY
|50 CHF
|1 962,14500 TRY
|100 CHF
|3 924,29000 TRY
|250 CHF
|9 810,72500 TRY
|500 CHF
|19 621,45000 TRY
|1000 CHF
|39 242,90000 TRY
|2000 CHF
|78 485,80000 TRY
|5000 CHF
|196 214,50000 TRY
|10000 CHF
|392 429,00000 TRY