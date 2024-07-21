5 турецких лир в швейцарские франки

Сконвертируйте TRY в CHF по реальному обменному курсу

5 try
0,13 chf

TL1,000 TRY = SFr.0,02691 CHF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02780,0284
Низкий0,02670,0267
В среднем0,02730,0277
Изменить-1.16%-3.81%
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Соотношение 1 TRY к CHF

За последние 30 дней максимальный курс TRY к CHF составил 0,0278, а минимальный — 0,0267. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0273. Изменение курса TRY к CHF в процентном соотношении составило -1.16.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к CHF составил 0,0284, а минимальный — 0,0267. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0277. Изменение курса TRY к CHF в процентном соотношении составило -3.81.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Швейцарский франк
1 TRY0,02691 CHF
5 TRY0,13453 CHF
10 TRY0,26907 CHF
20 TRY0,53814 CHF
50 TRY1,34535 CHF
100 TRY2,69069 CHF
250 TRY6,72673 CHF
500 TRY13,45345 CHF
1000 TRY26,90690 CHF
2000 TRY53,81380 CHF
5000 TRY134,53450 CHF
10000 TRY269,06900 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Турецкая лира
1 CHF37,16510 TRY
5 CHF185,82550 TRY
10 CHF371,65100 TRY
20 CHF743,30200 TRY
50 CHF1 858,25500 TRY
100 CHF3 716,51000 TRY
250 CHF9 291,27500 TRY
500 CHF18 582,55000 TRY
1000 CHF37 165,10000 TRY
2000 CHF74 330,20000 TRY
5000 CHF185 825,50000 TRY
10000 CHF371 651,00000 TRY