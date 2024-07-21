5 турецких лир в швейцарские франки
Сконвертируйте TRY в CHF по реальному обменному курсу
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|1 TRY в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0278
|0,0284
|Низкий
|0,0267
|0,0267
|В среднем
|0,0273
|0,0277
|Изменить
|-1.16%
|-3.81%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к CHF
За последние 30 дней максимальный курс TRY к CHF составил 0,0278, а минимальный — 0,0267. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0273. Изменение курса TRY к CHF в процентном соотношении составило -1.16.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к CHF составил 0,0284, а минимальный — 0,0267. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0277. Изменение курса TRY к CHF в процентном соотношении составило -3.81.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Турецкая лира
|1 CHF
|37,16510 TRY
|5 CHF
|185,82550 TRY
|10 CHF
|371,65100 TRY
|20 CHF
|743,30200 TRY
|50 CHF
|1 858,25500 TRY
|100 CHF
|3 716,51000 TRY
|250 CHF
|9 291,27500 TRY
|500 CHF
|18 582,55000 TRY
|1000 CHF
|37 165,10000 TRY
|2000 CHF
|74 330,20000 TRY
|5000 CHF
|185 825,50000 TRY
|10000 CHF
|371 651,00000 TRY