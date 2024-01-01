Турецкая лира (TRY)
Турецкая лира — это официальная валюта Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Код валюты — TRY; символ — ‘₺ ’. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Турецкая лира является необеспеченной валютой. Это 16 самая торгуемая валюта в мире.
Название валюты
Турецкая лира
Символ валюты
TL
Обменный курс для TRY
|USD
|EUR
|GBP
|PKR
|INR
|CAD
|AED
|EGP
|Из TRY
|0.03024
|0.02770
|0.02330
|8.40753
|2.52913
|0.04138
|0.11108
|1.45929
|В TRY
|33.06560
|36.10600
|42.92410
|0.11894
|0.39539
|24.16550
|9.00234
|0.68526
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