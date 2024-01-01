Турецкая лира (TRY)

Турецкая лира — это официальная валюта Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Код валюты — TRY; символ — ‘₺ ’. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Турецкая лира является необеспеченной валютой. Это 16 самая торгуемая валюта в мире.

Название валюты

Турецкая лира

TL

Обменный курс для TRY

 USD EUR GBP PKR INR CAD AED EGP
Из TRY0.03024 0.02770 0.02330 8.40753 2.52913 0.04138 0.11108 1.45929
В TRY33.06560 36.10600 42.92410 0.11894 0.39539 24.16550 9.00234 0.68526

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