Египетские фунты в турецкие лиры

Сконвертируйте EGP в TRY по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = TL0,6971 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 EGP в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,70580,7090
Низкий0,69470,6790
В среднем0,70270,7010
Изменение-1.19%2.41%
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Соотношение 1 EGP к TRY

За последние 30 дней максимальный курс EGP к TRY составил 0,7058, а минимальный — 0,6947. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7027. Изменение курса EGP к TRY в процентном соотношении составило -1.19.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к TRY составил 0,7090, а минимальный — 0,6790. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7010. Изменение курса EGP к TRY в процентном соотношении составило 2.41.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Турецкая лира
1 EGP0,69713 TRY
5 EGP3,48564 TRY
10 EGP6,97127 TRY
20 EGP13,94254 TRY
50 EGP34,85635 TRY
100 EGP69,71270 TRY
250 EGP174,28175 TRY
500 EGP348,56350 TRY
1000 EGP697,12700 TRY
2000 EGP1 394,25400 TRY
5000 EGP3 485,63500 TRY
10000 EGP6 971,27000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Египетский фунт
1 TRY1,43446 EGP
5 TRY7,17230 EGP
10 TRY14,34460 EGP
20 TRY28,68920 EGP
50 TRY71,72300 EGP
100 TRY143,44600 EGP
250 TRY358,61500 EGP
500 TRY717,23000 EGP
1000 TRY1 434,46000 EGP
2000 TRY2 868,92000 EGP
5000 TRY7 172,30000 EGP
10000 TRY14 344,60000 EGP