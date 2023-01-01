جنيه مصري إلى ليرة تركية

تحويل EGP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٨٧٣٫٣٨ try

1.00000 EGP = 0.87338 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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EGP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.50521.439791.664190.964218.2126
1GBP1.153411.2295102.081.660621.919441.1121121.006
1USD0.93810.813339183.02551.350651.561160.904517.085
1INR0.01129880.009796250.012044510.01626790.01880340.01089420.20578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / ليرة تركية
1 EGP0.87338 TRY
5 EGP4.36689 TRY
10 EGP8.73378 TRY
20 EGP17.46756 TRY
50 EGP43.66890 TRY
100 EGP87.33780 TRY
250 EGP218.34450 TRY
500 EGP436.68900 TRY
1000 EGP873.37800 TRY
2000 EGP1746.75600 TRY
5000 EGP4366.89000 TRY
10000 EGP8733.78000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه مصري
1 TRY1.14498 EGP
5 TRY5.72490 EGP
10 TRY11.44980 EGP
20 TRY22.89960 EGP
50 TRY57.24900 EGP
100 TRY114.49800 EGP
250 TRY286.24500 EGP
500 TRY572.49000 EGP
1000 TRY1144.98000 EGP
2000 TRY2289.96000 EGP
5000 TRY5724.90000 EGP
10000 TRY11449.80000 EGP