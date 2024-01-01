Mısır lirasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile EGP → TRY çevirin

1.000 egp
995,40 try

1.00000 EGP = 0.99540 TRY

02:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853961.0726589.08091.453491.65520.94996518.3438
1 GBP1.1710211.2561104.3161.702081.938281.1124221.4811
1 USD0.93230.796115183.04751.355051.543090.8856517.1014
1 INR0.01122580.009586260.012041310.01631660.01858080.01066440.205923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Türk Lirası
1 EGP0.99540 TRY
5 EGP4.97699 TRY
10 EGP9.95398 TRY
20 EGP19.90796 TRY
50 EGP49.76990 TRY
100 EGP99.53980 TRY
250 EGP248.84950 TRY
500 EGP497.69900 TRY
1000 EGP995.39800 TRY
2000 EGP1990.79600 TRY
5000 EGP4976.99000 TRY
10000 EGP9953.98000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Mısır Lirası
1 TRY1.00462 EGP
5 TRY5.02310 EGP
10 TRY10.04620 EGP
20 TRY20.09240 EGP
50 TRY50.23100 EGP
100 TRY100.46200 EGP
250 TRY251.15500 EGP
500 TRY502.31000 EGP
1000 TRY1004.62000 EGP
2000 TRY2009.24000 EGP
5000 TRY5023.10000 EGP
10000 TRY10046.20000 EGP