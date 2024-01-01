Mısır lirasından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → INR çevirin

1.000 egp
2.687,48 inr

1.00000 EGP = 2.68748 INR

02:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853891.0726589.07981.453391.655320.94998518.3416
1 GBP1.1711111.25625104.3271.702161.938661.1125421.481
1 USD0.932250.79602183.04651.354951.543210.8856517.0993
1 INR0.01122590.009585230.012041410.01631560.01858250.01066450.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Hindistan Rupisi
1 EGP2.68748 INR
5 EGP13.43740 INR
10 EGP26.87480 INR
20 EGP53.74960 INR
50 EGP134.37400 INR
100 EGP268.74800 INR
250 EGP671.87000 INR
500 EGP1343.74000 INR
1000 EGP2687.48000 INR
2000 EGP5374.96000 INR
5000 EGP13437.40000 INR
10000 EGP26874.80000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Mısır Lirası
1 INR0.37210 EGP
5 INR1.86048 EGP
10 INR3.72095 EGP
20 INR7.44190 EGP
50 INR18.60475 EGP
100 INR37.20950 EGP
250 INR93.02375 EGP
500 INR186.04750 EGP
1000 INR372.09500 EGP
2000 INR744.19000 EGP
5000 INR1860.47500 EGP
10000 INR3720.95000 EGP