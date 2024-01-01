Mısır lirasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → USD çevirin

1.000 egp
32,36 usd

1.00000 EGP = 0.03236 USD

02:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.93231.355050.7961471.5430983.04173.6728530.7599
1 EUR1.0726511.453490.8539651.655289.07473.9396832.9946
1 CAD0.737980.68799710.587541.1387761.28312.7104922.7002
1 GBP1.256051.171011.7020111.9382104.3054.6132838.636

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / ABD Doları
1 EGP0.03236 USD
5 EGP0.16180 USD
10 EGP0.32359 USD
20 EGP0.64719 USD
50 EGP1.61797 USD
100 EGP3.23594 USD
250 EGP8.08985 USD
500 EGP16.17970 USD
1000 EGP32.35940 USD
2000 EGP64.71880 USD
5000 EGP161.79700 USD
10000 EGP323.59400 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Mısır Lirası
1 USD30.90290 EGP
5 USD154.51450 EGP
10 USD309.02900 EGP
20 USD618.05800 EGP
50 USD1545.14500 EGP
100 USD3090.29000 EGP
250 USD7725.72500 EGP
500 USD15451.45000 EGP
1000 USD30902.90000 EGP
2000 USD61805.80000 EGP
5000 USD154514.50000 EGP
10000 USD309029.00000 EGP