Mısır lirasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → AUD çevirin

1.000 egp
49,94 aud

1.00000 EGP = 0.04994 AUD

02:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932151.354750.796021.5429783.04483.6728530.7606
1 EUR1.0728511.453440.8539551.6553889.09463.9404233.0015
1 CAD0.7381440.68802110.5875771.1389361.2992.7110922.7057
1 GBP1.256251.171021.701911.93836104.3254.6140238.643

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Mısır lirasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Avustralya Doları
1 EGP0.04994 AUD
5 EGP0.24971 AUD
10 EGP0.49942 AUD
20 EGP0.99884 AUD
50 EGP2.49709 AUD
100 EGP4.99418 AUD
250 EGP12.48545 AUD
500 EGP24.97090 AUD
1000 EGP49.94180 AUD
2000 EGP99.88360 AUD
5000 EGP249.70900 AUD
10000 EGP499.41800 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Mısır Lirası
1 AUD20.02330 EGP
5 AUD100.11650 EGP
10 AUD200.23300 EGP
20 AUD400.46600 EGP
50 AUD1001.16500 EGP
100 AUD2002.33000 EGP
250 AUD5005.82500 EGP
500 AUD10011.65000 EGP
1000 AUD20023.30000 EGP
2000 AUD40046.60000 EGP
5000 AUD100116.50000 EGP
10000 AUD200233.00000 EGP