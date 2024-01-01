Египетские фунты в австралийские доллары

Сконвертируйте EGP в AUD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = A$0,03081 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 EGP в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03130,0313
Низкий0,03040,0297
В среднем0,03090,0306
Изменение0.90%-0.29%
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Соотношение 1 EGP к AUD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к AUD составил 0,0313, а минимальный — 0,0304. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0309. Изменение курса EGP к AUD в процентном соотношении составило 0.90.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к AUD составил 0,0313, а минимальный — 0,0297. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0306. Изменение курса EGP к AUD в процентном соотношении составило -0.29.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Австралийский доллар
1 EGP0,03081 AUD
5 EGP0,15407 AUD
10 EGP0,30813 AUD
20 EGP0,61627 AUD
50 EGP1,54067 AUD
100 EGP3,08133 AUD
250 EGP7,70332 AUD
500 EGP15,40665 AUD
1000 EGP30,81330 AUD
2000 EGP61,62660 AUD
5000 EGP154,06650 AUD
10000 EGP308,13300 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Египетский фунт
1 AUD32,45350 EGP
5 AUD162,26750 EGP
10 AUD324,53500 EGP
20 AUD649,07000 EGP
50 AUD1 622,67500 EGP
100 AUD3 245,35000 EGP
250 AUD8 113,37500 EGP
500 AUD16 226,75000 EGP
1000 AUD32 453,50000 EGP
2000 AUD64 907,00000 EGP
5000 AUD162 267,50000 EGP
10000 AUD324 535,00000 EGP