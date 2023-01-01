جنيه مصري إلى دولار أسترالي

تحويل EGP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٥٠٫٥١ aud

1.00000 EGP = 0.05051 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:15 UTC
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EGP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065288.4641.438181.662430.9645518.1954
1GBP1.1535411.2288102.0511.659061.917751.1126420.99
1USD0.93880.813802183.04921.350151.560670.9055517.0817
1INR0.0113040.009799040.012041110.01625720.01879210.01090380.205682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار أسترالي
1 EGP0.05051 AUD
5 EGP0.25254 AUD
10 EGP0.50507 AUD
20 EGP1.01014 AUD
50 EGP2.52536 AUD
100 EGP5.05072 AUD
250 EGP12.62680 AUD
500 EGP25.25360 AUD
1000 EGP50.50720 AUD
2000 EGP101.01440 AUD
5000 EGP252.53600 AUD
10000 EGP505.07200 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه مصري
1 AUD19.79920 EGP
5 AUD98.99600 EGP
10 AUD197.99200 EGP
20 AUD395.98400 EGP
50 AUD989.96000 EGP
100 AUD1979.92000 EGP
250 AUD4949.80000 EGP
500 AUD9899.60000 EGP
1000 AUD19799.20000 EGP
2000 AUD39598.40000 EGP
5000 AUD98996.00000 EGP
10000 AUD197992.00000 EGP