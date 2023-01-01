جنيه مصري إلى درهم إماراتي

تحويل EGP إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
118.86 aed

1.00000 EGP = 0.11886 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 10:15 UTC
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EGP إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065488.47271.438561.6630.9647518.1999
1GBP1.1531411.22855102.0211.658851.917661.1124920.987
1USD0.93860.813968183.04181.350251.560910.905717.0827
1INR0.01130290.00980190.012042110.01625990.01879670.01090660.205712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 EGP0.11886 AED
5 EGP0.59432 AED
10 EGP1.18864 AED
20 EGP2.37728 AED
50 EGP5.94320 AED
100 EGP11.88640 AED
250 EGP29.71600 AED
500 EGP59.43200 AED
1000 EGP118.86400 AED
2000 EGP237.72800 AED
5000 EGP594.32000 AED
10000 EGP1188.64000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه مصري
1 AED8.41297 EGP
5 AED42.06485 EGP
10 AED84.12970 EGP
20 AED168.25940 EGP
50 AED420.64850 EGP
100 AED841.29700 EGP
250 AED2103.24250 EGP
500 AED4206.48500 EGP
1000 AED8412.97000 EGP
2000 AED16825.94000 EGP
5000 AED42064.85000 EGP
10000 AED84129.70000 EGP