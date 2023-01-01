جنيه مصري إلى جنيه إسترليني

تحويل EGP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٦٫٣٣ gbp

1.00000 EGP = 0.02633 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
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EGP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه استرليني
1 EGP0.02633 GBP
5 EGP0.13167 GBP
10 EGP0.26334 GBP
20 EGP0.52669 GBP
50 EGP1.31672 GBP
100 EGP2.63345 GBP
250 EGP6.58363 GBP
500 EGP13.16725 GBP
1000 EGP26.33450 GBP
2000 EGP52.66900 GBP
5000 EGP131.67250 GBP
10000 EGP263.34500 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه مصري
1 GBP37.97300 EGP
5 GBP189.86500 EGP
10 GBP379.73000 EGP
20 GBP759.46000 EGP
50 GBP1898.65000 EGP
100 GBP3797.30000 EGP
250 GBP9493.25000 EGP
500 GBP18986.50000 EGP
1000 GBP37973.00000 EGP
2000 GBP75946.00000 EGP
5000 GBP189865.00000 EGP
10000 GBP379730.00000 EGP