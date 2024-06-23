10 جنيه إسترليني إلى جنيه مصري

تحويل GBP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

10 gbp
605.92 egp

£1.000 GBP = E£60.59 EGP

Mid-market exchange rate at 21:37
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.7651.3690.8941.635
1 EUR1.069189.3421.61170.81.4640.9551.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4861106.0840.9090.5931.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه مصري
1 GBP٦٠٫٥٩٢٢٠ EGP
5 GBP٣٠٢٫٩٦١٠٠ EGP
10 GBP٦٠٥٫٩٢٢٠٠ EGP
20 GBP١٬٢١١٫٨٤٤٠٠ EGP
50 GBP٣٬٠٢٩٫٦١٠٠٠ EGP
100 GBP٦٬٠٥٩٫٢٢٠٠٠ EGP
250 GBP١٥٬١٤٨٫٠٥٠٠٠ EGP
500 GBP٣٠٬٢٩٦٫١٠٠٠٠ EGP
1000 GBP٦٠٬٥٩٢٫٢٠٠٠٠ EGP
2000 GBP١٢١٬١٨٤٫٤٠٠٠٠ EGP
5000 GBP٣٠٢٬٩٦١٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 GBP٦٠٥٬٩٢٢٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه استرليني
1 EGP٠٫٠١٦٥٠ GBP
5 EGP٠٫٠٨٢٥٢ GBP
10 EGP٠٫١٦٥٠٤ GBP
20 EGP٠٫٣٣٠٠٨ GBP
50 EGP٠٫٨٢٥١٩ GBP
100 EGP١٫٦٥٠٣٨ GBP
250 EGP٤٫١٢٥٩٥ GBP
500 EGP٨٫٢٥١٩٠ GBP
1000 EGP١٦٫٥٠٣٨٠ GBP
2000 EGP٣٣٫٠٠٧٦٠ GBP
5000 EGP٨٢٫٥١٩٠٠ GBP
10000 EGP١٦٥٫٠٣٨٠٠ GBP