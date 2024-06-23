ألف جنيه إسترليني إلى جنيه مصري

تحويل GBP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gbp
60,606.70 egp

£1.000 GBP = E£60.61 EGP

Mid-market exchange rate at 21:38
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.7651.370.8941.635
1 EUR1.069189.3461.61170.81.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4861106.0840.9090.5931.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه مصري
1 GBP٦٠٫٦٠٦٧٠ EGP
5 GBP٣٠٣٫٠٣٣٥٠ EGP
10 GBP٦٠٦٫٠٦٧٠٠ EGP
20 GBP١٬٢١٢٫١٣٤٠٠ EGP
50 GBP٣٬٠٣٠٫٣٣٥٠٠ EGP
100 GBP٦٬٠٦٠٫٦٧٠٠٠ EGP
250 GBP١٥٬١٥١٫٦٧٥٠٠ EGP
500 GBP٣٠٬٣٠٣٫٣٥٠٠٠ EGP
1000 GBP٦٠٬٦٠٦٫٧٠٠٠٠ EGP
2000 GBP١٢١٬٢١٣٫٤٠٠٠٠ EGP
5000 GBP٣٠٣٬٠٣٣٫٥٠٠٠٠ EGP
10000 GBP٦٠٦٬٠٦٧٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه استرليني
1 EGP٠٫٠١٦٥٠ GBP
5 EGP٠٫٠٨٢٥٠ GBP
10 EGP٠٫١٦٥٠٠ GBP
20 EGP٠٫٣٣٠٠٠ GBP
50 EGP٠٫٨٢٤٩٩ GBP
100 EGP١٫٦٤٩٩٨ GBP
250 EGP٤٫١٢٤٩٥ GBP
500 EGP٨٫٢٤٩٩٠ GBP
1000 EGP١٦٫٤٩٩٨٠ GBP
2000 EGP٣٢٫٩٩٩٦٠ GBP
5000 EGP٨٢٫٤٩٩٠٠ GBP
10000 EGP١٦٤٫٩٩٨٠٠ GBP