فرنك سويسري إلى جنيه مصري

تحويل CHF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٣٤٬٣٤٤٫٨٠ egp

1.00000 CHF = 34.34480 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:11 UTC
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CHF إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.43471.65680.957418.2211
1GBP1.1582111.2323102.1881.661631.918871.1088721.1033
1USD0.939850.811491182.9251.34841.557150.899717.1251
1INR0.01133370.009785840.012059110.01626050.01877780.01084960.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه مصري
1 CHF34.34480 EGP
5 CHF171.72400 EGP
10 CHF343.44800 EGP
20 CHF686.89600 EGP
50 CHF1717.24000 EGP
100 CHF3434.48000 EGP
250 CHF8586.20000 EGP
500 CHF17172.40000 EGP
1000 CHF34344.80000 EGP
2000 CHF68689.60000 EGP
5000 CHF171724.00000 EGP
10000 CHF343448.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الفرنك السويسري
1 EGP0.02912 CHF
5 EGP0.14558 CHF
10 EGP0.29117 CHF
20 EGP0.58233 CHF
50 EGP1.45582 CHF
100 EGP2.91165 CHF
250 EGP7.27912 CHF
500 EGP14.55825 CHF
1000 EGP29.11650 CHF
2000 EGP58.23300 CHF
5000 EGP145.58250 CHF
10000 EGP291.16500 CHF