10 فرنك سويسري إلى جنيه مصري

تحويل CHF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
٣٥٣٫٠٤ egp

1.00000 CHF = 35.30420 EGP

Mid-market exchange rate at 09:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85811.077589.84141.463411.631090.943118.7829
1 GBP1.1653711.25575104.7041.70551.900921.0990621.8901
1 USD0.928050.796337183.37951.358151.513780.8752517.4319
1 INR0.01113070.009550750.011993410.01628880.01815520.01049720.209067

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه مصري
1 CHF35.30420 EGP
5 CHF176.52100 EGP
10 CHF353.04200 EGP
20 CHF706.08400 EGP
50 CHF1765.21000 EGP
100 CHF3530.42000 EGP
250 CHF8826.05000 EGP
500 CHF17652.10000 EGP
1000 CHF35304.20000 EGP
2000 CHF70608.40000 EGP
5000 CHF176521.00000 EGP
10000 CHF353042.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الفرنك السويسري
1 EGP0.02833 CHF
5 EGP0.14163 CHF
10 EGP0.28325 CHF
20 EGP0.56650 CHF
50 EGP1.41626 CHF
100 EGP2.83252 CHF
250 EGP7.08130 CHF
500 EGP14.16260 CHF
1000 EGP28.32520 CHF
2000 EGP56.65040 CHF
5000 EGP141.62600 CHF
10000 EGP283.25200 CHF