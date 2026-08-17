الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه مصري

حوّل CZK إلى EGP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 2.401 EGP
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى EGP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى EGP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى EGP اليوم

CZKEGP
1 CZK2.40 EGP
5 CZK12.00 EGP
10 CZK24.01 EGP
20 CZK48.01 EGP
50 CZK120.03 EGP
100 CZK240.07 EGP
250 CZK600.16 EGP
500 CZK1,200.33 EGP
1000 CZK2,400.65 EGP
2000 CZK4,801.30 EGP
5000 CZK12,003.25 EGP
10000 CZK24,006.50 EGP
EGPCZK
1 EGP0.42 CZK
5 EGP2.08 CZK
10 EGP4.17 CZK
20 EGP8.33 CZK
50 EGP20.83 CZK
100 EGP41.66 CZK
250 EGP104.14 CZK
500 EGP208.28 CZK
1000 EGP416.55 CZK
2000 EGP833.11 CZK
5000 EGP2,082.77 CZK
10000 EGP4,165.53 CZK

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