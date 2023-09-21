الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه مصري

تحويل CZK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
13473.50 egp

1.00000 CZK = 1.34735 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:1 UTC
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CZK إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.60141.43831.664010.966918.226
1GBP1.1543311.23025102.2721.660221.920771.1161321.0383
1USD0.938250.812843183.13141.34951.561280.907217.1008
1INR0.01128650.009777810.012029110.01623330.01878090.01091280.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه مصري
1 CZK1.34735 EGP
5 CZK6.73675 EGP
10 CZK13.47350 EGP
20 CZK26.94700 EGP
50 CZK67.36750 EGP
100 CZK134.73500 EGP
250 CZK336.83750 EGP
500 CZK673.67500 EGP
1000 CZK1347.35000 EGP
2000 CZK2694.70000 EGP
5000 CZK6736.75000 EGP
10000 CZK13473.50000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 EGP0.74220 CZK
5 EGP3.71100 CZK
10 EGP7.42199 CZK
20 EGP14.84398 CZK
50 EGP37.10995 CZK
100 EGP74.21990 CZK
250 EGP185.54975 CZK
500 EGP371.09950 CZK
1000 EGP742.19900 CZK
2000 EGP1484.39800 CZK
5000 EGP3710.99500 CZK
10000 EGP7421.99000 CZK