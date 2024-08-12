ألف الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه مصري

تحويل CZK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 czk
2,140.16 egp

Kč1.000 CZK = E£2.140 EGP

Mid-market exchange rate at 20:40
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CZK إلى EGP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,4984.30791.74136.7080.946
1 USD0.91510.7831,370.63.9483.93933.5860.865
1 GBP1.1681.27611,749.435.029107.13942.8691.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0250.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه مصري
1 CZK٢٫١٤٠١٦ EGP
5 CZK١٠٫٧٠٠٨٠ EGP
10 CZK٢١٫٤٠١٦٠ EGP
20 CZK٤٢٫٨٠٣٢٠ EGP
50 CZK١٠٧٫٠٠٨٠٠ EGP
100 CZK٢١٤٫٠١٦٠٠ EGP
250 CZK٥٣٥٫٠٤٠٠٠ EGP
500 CZK١٬٠٧٠٫٠٨٠٠٠ EGP
1000 CZK٢٬١٤٠٫١٦٠٠٠ EGP
2000 CZK٤٬٢٨٠٫٣٢٠٠٠ EGP
5000 CZK١٠٬٧٠٠٫٨٠٠٠٠ EGP
10000 CZK٢١٬٤٠١٫٦٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 EGP٠٫٤٦٧٢٦ CZK
5 EGP٢٫٣٣٦٢٧ CZK
10 EGP٤٫٦٧٢٥٥ CZK
20 EGP٩٫٣٤٥١٠ CZK
50 EGP٢٣٫٣٦٢٧٥ CZK
100 EGP٤٦٫٧٢٥٥٠ CZK
250 EGP١١٦٫٨١٣٧٥ CZK
500 EGP٢٣٣٫٦٢٧٥٠ CZK
1000 EGP٤٦٧٫٢٥٥٠٠ CZK
2000 EGP٩٣٤٫٥١٠٠٠ CZK
5000 EGP٢٬٣٣٦٫٢٧٥٠٠ CZK
10000 EGP٤٬٦٧٢٫٥٥٠٠٠ CZK