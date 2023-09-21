جنيه إسترليني إلى ليرة تركية

تحويل GBP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
33303 try

1.00000 GBP = 33.30300 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:58 UTC
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GBP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.15761.433481.654760.957218.2086
1GBP1.1583511.2315102.1221.660551.916881.1087721.0929
1USD0.940650.812018182.9251.34841.556540.900417.1278
1INR0.01134330.00979220.012059110.01626050.01877050.0108580.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / ليرة تركية
1 GBP33.30300 TRY
5 GBP166.51500 TRY
10 GBP333.03000 TRY
20 GBP666.06000 TRY
50 GBP1665.15000 TRY
100 GBP3330.30000 TRY
250 GBP8325.75000 TRY
500 GBP16651.50000 TRY
1000 GBP33303.00000 TRY
2000 GBP66606.00000 TRY
5000 GBP166515.00000 TRY
10000 GBP333030.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه استرليني
1 TRY0.03003 GBP
5 TRY0.15014 GBP
10 TRY0.30027 GBP
20 TRY0.60055 GBP
50 TRY1.50137 GBP
100 TRY3.00274 GBP
250 TRY7.50685 GBP
500 TRY15.01370 GBP
1000 TRY30.02740 GBP
2000 TRY60.05480 GBP
5000 TRY150.13700 GBP
10000 TRY300.27400 GBP