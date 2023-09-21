دولار أسترالي إلى ليرة تركية

تحويل AUD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٧٬٣٦٨٫٢٠ try

1.00000 AUD = 17.36820 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
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AUD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / ليرة تركية
1 AUD17.36820 TRY
5 AUD86.84100 TRY
10 AUD173.68200 TRY
20 AUD347.36400 TRY
50 AUD868.41000 TRY
100 AUD1736.82000 TRY
250 AUD4342.05000 TRY
500 AUD8684.10000 TRY
1000 AUD17368.20000 TRY
2000 AUD34736.40000 TRY
5000 AUD86841.00000 TRY
10000 AUD173682.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أسترالي
1 TRY0.05758 AUD
5 TRY0.28788 AUD
10 TRY0.57577 AUD
20 TRY1.15153 AUD
50 TRY2.87883 AUD
100 TRY5.75766 AUD
250 TRY14.39415 AUD
500 TRY28.78830 AUD
1000 TRY57.57660 AUD
2000 TRY115.15320 AUD
5000 TRY287.88300 AUD
10000 TRY575.76600 AUD