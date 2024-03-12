100 ليرة تركية إلى دولار أسترالي

تحويل TRY إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

100 try
4.72 aud

1.000 TRY = 0.04719 AUD

Mid-market exchange rate at 12:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٤٩٠٫٥٢٥١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٨١٨٫٣٨٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٩٢١١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٥١
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٧٧١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أسترالي
1 TRY٠٫٠٤٧١٩ AUD
5 TRY٠٫٢٣٥٩٧ AUD
10 TRY٠٫٤٧١٩٣ AUD
20 TRY٠٫٩٤٣٨٧ AUD
50 TRY٢٫٣٥٩٦٧ AUD
100 TRY٤٫٧١٩٣٤ AUD
250 TRY١١٫٧٩٨٣٥ AUD
500 TRY٢٣٫٥٩٦٧٠ AUD
1000 TRY٤٧٫١٩٣٤٠ AUD
2000 TRY٩٤٫٣٨٦٨٠ AUD
5000 TRY٢٣٥٫٩٦٧٠٠ AUD
10000 TRY٤٧١٫٩٣٤٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / ليرة تركية
1 AUD٢١٫١٨٩٤٠ TRY
5 AUD١٠٥٫٩٤٧٠٠ TRY
10 AUD٢١١٫٨٩٤٠٠ TRY
20 AUD٤٢٣٫٧٨٨٠٠ TRY
50 AUD١٬٠٥٩٫٤٧٠٠٠ TRY
100 AUD٢٬١١٨٫٩٤٠٠٠ TRY
250 AUD٥٬٢٩٧٫٣٥٠٠٠ TRY
500 AUD١٠٬٥٩٤٫٧٠٠٠٠ TRY
1000 AUD٢١٬١٨٩٫٤٠٠٠٠ TRY
2000 AUD٤٢٬٣٧٨٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 AUD١٠٥٬٩٤٧٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 AUD٢١١٬٨٩٤٫٠٠٠٠٠ TRY