500 دولار أسترالي إلى ليرة تركية

تحويل AUD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

500 aud
9573.70 try

1.00000 AUD = 19.14740 TRY

Mid-market exchange rate at 08:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85851.0788589.94371.465561.633140.943618.8324
1 GBP1.1648211.2567104.7711.707161.902361.0991321.937
1 USD0.926950.795735183.371.358451.513780.8745517.456
1 INR0.01111810.009544620.011994710.01629420.01815730.010490.20938

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / ليرة تركية
1 AUD19.14740 TRY
5 AUD95.73700 TRY
10 AUD191.47400 TRY
20 AUD382.94800 TRY
50 AUD957.37000 TRY
100 AUD1914.74000 TRY
250 AUD4786.85000 TRY
500 AUD9573.70000 TRY
1000 AUD19147.40000 TRY
2000 AUD38294.80000 TRY
5000 AUD95737.00000 TRY
10000 AUD191474.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أسترالي
1 TRY0.05223 AUD
5 TRY0.26113 AUD
10 TRY0.52226 AUD
20 TRY1.04453 AUD
50 TRY2.61132 AUD
100 TRY5.22263 AUD
250 TRY13.05658 AUD
500 TRY26.11315 AUD
1000 TRY52.22630 AUD
2000 TRY104.45260 AUD
5000 TRY261.13150 AUD
10000 TRY522.26300 AUD