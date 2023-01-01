روبية إندونيسية إلى ليرة تركية

تحويل IDR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٬٧٦٣٫٦٢ try

1.00000 IDR = 0.00176 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 14:51 UTC
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IDR إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0658588.61291.43891.661240.9631518.3144
1GBP1.1522711.2283102.1191.658211.914431.1098121.1058
1USD0.938250.814133183.13821.351.55860.903617.1829
1INR0.0112850.009792530.012028210.0162380.01874710.01086870.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / ليرة تركية
1 IDR0.00176 TRY
5 IDR0.00882 TRY
10 IDR0.01764 TRY
20 IDR0.03527 TRY
50 IDR0.08818 TRY
100 IDR0.17636 TRY
250 IDR0.44090 TRY
500 IDR0.88181 TRY
1000 IDR1.76362 TRY
2000 IDR3.52724 TRY
5000 IDR8.81810 TRY
10000 IDR17.63620 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الروبية الإندونيسية
1 TRY567.01500 IDR
5 TRY2835.07500 IDR
10 TRY5670.15000 IDR
20 TRY11340.30000 IDR
50 TRY28350.75000 IDR
100 TRY56701.50000 IDR
250 TRY141753.75000 IDR
500 TRY283507.50000 IDR
1000 TRY567015.00000 IDR
2000 TRY1134030.00000 IDR
5000 TRY2835075.00000 IDR
10000 TRY5670150.00000 IDR