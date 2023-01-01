روبية إندونيسية إلى ليرة تركية
تحويل IDR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ليرة تركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ليرة تركية / الروبية الإندونيسية
|1 TRY
|567.01500 IDR
|5 TRY
|2835.07500 IDR
|10 TRY
|5670.15000 IDR
|20 TRY
|11340.30000 IDR
|50 TRY
|28350.75000 IDR
|100 TRY
|56701.50000 IDR
|250 TRY
|141753.75000 IDR
|500 TRY
|283507.50000 IDR
|1000 TRY
|567015.00000 IDR
|2000 TRY
|1134030.00000 IDR
|5000 TRY
|2835075.00000 IDR
|10000 TRY
|5670150.00000 IDR