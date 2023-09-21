دولار هونغ كونغ إلى ليرة تركية

تحويل HKD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٣٬٤٦٧٫٥١ try

1.00000 HKD = 3.46751 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 13:34 UTC
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HKD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0647588.51981.436991.661210.9639518.3078
1GBP1.1526711.22735102.0381.656431.914891.1111221.1037
1USD0.93920.814764183.13671.34961.560180.9052517.1945
1INR0.01129690.009800290.012028410.01623350.01876650.01088870.206822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / ليرة تركية
100 HKD346.75100 TRY
200 HKD693.50200 TRY
300 HKD1040.25300 TRY
500 HKD1733.75500 TRY
1000 HKD3467.51000 TRY
2000 HKD6935.02000 TRY
2500 HKD8668.77500 TRY
3000 HKD10402.53000 TRY
4000 HKD13870.04000 TRY
5000 HKD17337.55000 TRY
10000 HKD34675.10000 TRY
20000 HKD69350.20000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار هونغ كونغ
1 TRY0.28839 HKD
5 TRY1.44196 HKD
10 TRY2.88391 HKD
20 TRY5.76782 HKD
50 TRY14.41955 HKD
100 TRY28.83910 HKD
250 TRY72.09775 HKD
500 TRY144.19550 HKD
1000 TRY288.39100 HKD
2000 TRY576.78200 HKD
5000 TRY1441.95500 HKD
10000 TRY2883.91000 HKD