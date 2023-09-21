دولار هونغ كونغ إلى روبية هندية

تحويل HKD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٠٬٦٢٩٫٥٠ inr

1.00000 HKD = 10.62950 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:26 UTC
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HKD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065188.54571.437621.662010.964218.3312
1GBP1.152611.2277102.0631.657091.915741.1113421.1297
1USD0.93890.814531183.13371.349751.560430.905217.2108
1INR0.01129360.009797850.012028810.01623590.01877010.01088850.207026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الروبية الهندية
100 HKD1062.95000 INR
200 HKD2125.90000 INR
300 HKD3188.85000 INR
500 HKD5314.75000 INR
1000 HKD10629.50000 INR
2000 HKD21259.00000 INR
2500 HKD26573.75000 INR
3000 HKD31888.50000 INR
4000 HKD42518.00000 INR
5000 HKD53147.50000 INR
10000 HKD106295.00000 INR
20000 HKD212590.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار هونغ كونغ
1 INR0.09408 HKD
5 INR0.47039 HKD
10 INR0.94078 HKD
20 INR1.88156 HKD
50 INR4.70390 HKD
100 INR9.40780 HKD
250 INR23.51950 HKD
500 INR47.03900 HKD
1000 INR94.07800 HKD
2000 INR188.15600 HKD
5000 INR470.39000 HKD
10000 INR940.78000 HKD