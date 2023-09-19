فرنك سويسري إلى روبية هندية

تحويل CHF إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٩٢٬١٦٤٫٥٠ inr

1.00000 CHF = 92.16450 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
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CHF إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبية الهندية
1 CHF92.16450 INR
5 CHF460.82250 INR
10 CHF921.64500 INR
20 CHF1843.29000 INR
50 CHF4608.22500 INR
100 CHF9216.45000 INR
250 CHF23041.12500 INR
500 CHF46082.25000 INR
1000 CHF92164.50000 INR
2000 CHF184329.00000 INR
5000 CHF460822.50000 INR
10000 CHF921645.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الفرنك السويسري
1 INR0.01085 CHF
5 INR0.05425 CHF
10 INR0.10850 CHF
20 INR0.21700 CHF
50 INR0.54251 CHF
100 INR1.08502 CHF
250 INR2.71255 CHF
500 INR5.42510 CHF
1000 INR10.85020 CHF
2000 INR21.70040 CHF
5000 INR54.25100 CHF
10000 INR108.50200 CHF