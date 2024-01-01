1 روبية هندية إلى فرنك سويسري

تحويل INR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 inr
0.01 chf

₹1.000 INR = SFr.0.01070 CHF

Mid-market exchange rate at 03:57
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.9350.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6351.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الفرنك السويسري
1 INR٠٫٠١٠٧٠ CHF
5 INR٠٫٠٥٣٤٩ CHF
10 INR٠٫١٠٦٩٨ CHF
20 INR٠٫٢١٣٩٧ CHF
50 INR٠٫٥٣٤٩٢ CHF
100 INR١٫٠٦٩٨٣ CHF
250 INR٢٫٦٧٤٥٨ CHF
300 INR٣٫٢٠٩٤٩ CHF
500 INR٥٫٣٤٩١٥ CHF
600 INR٦٫٤١٨٩٨ CHF
1000 INR١٠٫٦٩٨٣٠ CHF
2000 INR٢١٫٣٩٦٦٠ CHF
5000 INR٥٣٫٤٩١٥٠ CHF
10000 INR١٠٦٫٩٨٣٠٠ CHF
25000 INR٢٦٧٫٤٥٧٥٠ CHF
50000 INR٥٣٤٫٩١٥٠٠ CHF
100000 INR١٬٠٦٩٫٨٣٠٠٠ CHF
1000000 INR١٠٬٦٩٨٫٣٠٠٠٠ CHF
1000000000 INR١٠٬٦٩٨٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبية الهندية
1 CHF٩٣٫٤٧٢٩٠ INR
5 CHF٤٦٧٫٣٦٤٥٠ INR
10 CHF٩٣٤٫٧٢٩٠٠ INR
20 CHF١٬٨٦٩٫٤٥٨٠٠ INR
50 CHF٤٬٦٧٣٫٦٤٥٠٠ INR
100 CHF٩٬٣٤٧٫٢٩٠٠٠ INR
250 CHF٢٣٬٣٦٨٫٢٢٥٠٠ INR
500 CHF٤٦٬٧٣٦٫٤٥٠٠٠ INR
1000 CHF٩٣٬٤٧٢٫٩٠٠٠٠ INR
2000 CHF١٨٦٬٩٤٥٫٨٠٠٠٠ INR
5000 CHF٤٦٧٬٣٦٤٫٥٠٠٠٠ INR
10000 CHF٩٣٤٬٧٢٩٫٠٠٠٠٠ INR