ألف روبية هندية إلى فرنك سويسري

تحويل INR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 inr
10.70 chf

₹1.000 INR = SFr.0.01070 CHF

Mid-market exchange rate at 03:58
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.508279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.9350.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6491.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الفرنك السويسري
1 INR٠٫٠١٠٧٠ CHF
5 INR٠٫٠٥٣٥٠ CHF
10 INR٠٫١٠٧٠٠ CHF
20 INR٠٫٢١٤٠١ CHF
50 INR٠٫٥٣٥٠٢ CHF
100 INR١٫٠٧٠٠٣ CHF
250 INR٢٫٦٧٥٠٧ CHF
300 INR٣٫٢١٠٠٩ CHF
500 INR٥٫٣٥٠١٥ CHF
600 INR٦٫٤٢٠١٨ CHF
1000 INR١٠٫٧٠٠٣٠ CHF
2000 INR٢١٫٤٠٠٦٠ CHF
5000 INR٥٣٫٥٠١٥٠ CHF
10000 INR١٠٧٫٠٠٣٠٠ CHF
25000 INR٢٦٧٫٥٠٧٥٠ CHF
50000 INR٥٣٥٫٠١٥٠٠ CHF
100000 INR١٬٠٧٠٫٠٣٠٠٠ CHF
1000000 INR١٠٬٧٠٠٫٣٠٠٠٠ CHF
1000000000 INR١٠٬٧٠٠٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبية الهندية
1 CHF٩٣٫٤٥٥٦٠ INR
5 CHF٤٦٧٫٢٧٨٠٠ INR
10 CHF٩٣٤٫٥٥٦٠٠ INR
20 CHF١٬٨٦٩٫١١٢٠٠ INR
50 CHF٤٬٦٧٢٫٧٨٠٠٠ INR
100 CHF٩٬٣٤٥٫٥٦٠٠٠ INR
250 CHF٢٣٬٣٦٣٫٩٠٠٠٠ INR
500 CHF٤٦٬٧٢٧٫٨٠٠٠٠ INR
1000 CHF٩٣٬٤٥٥٫٦٠٠٠٠ INR
2000 CHF١٨٦٬٩١١٫٢٠٠٠٠ INR
5000 CHF٤٦٧٬٢٧٨٫٠٠٠٠٠ INR
10000 CHF٩٣٤٬٥٥٦٫٠٠٠٠٠ INR