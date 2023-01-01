درهم إماراتي إلى دولار سنغافوري

تحويل AED إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٣٧٢٫٢٤ sgd

1.00000 AED = 0.37224 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433911.6560.9577518.2103
1GBP1.1580811.2317102.1391.660451.917641.1091521.0874
1USD0.940150.811886182.9251.34811.55690.9004517.1206
1INR0.01133750.009790610.012059110.01625690.01877490.01085860.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار سنغافورة
1 AED0.37224 SGD
5 AED1.86122 SGD
10 AED3.72243 SGD
20 AED7.44486 SGD
50 AED18.61215 SGD
100 AED37.22430 SGD
250 AED93.06075 SGD
500 AED186.12150 SGD
1000 AED372.24300 SGD
2000 AED744.48600 SGD
5000 AED1861.21500 SGD
10000 AED3722.43000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 SGD2.68641 AED
5 SGD13.43205 AED
10 SGD26.86410 AED
20 SGD53.72820 AED
50 SGD134.32050 AED
100 SGD268.64100 AED
250 SGD671.60250 AED
500 SGD1343.20500 AED
1000 SGD2686.41000 AED
2000 SGD5372.82000 AED
5000 SGD13432.05000 AED
10000 SGD26864.10000 AED