درهم إماراتي إلى دولار سنغافوري
تحويل AED إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار سنغافوري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار سنغافورة / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 SGD
|2.68641 AED
|5 SGD
|13.43205 AED
|10 SGD
|26.86410 AED
|20 SGD
|53.72820 AED
|50 SGD
|134.32050 AED
|100 SGD
|268.64100 AED
|250 SGD
|671.60250 AED
|500 SGD
|1343.20500 AED
|1000 SGD
|2686.41000 AED
|2000 SGD
|5372.82000 AED
|5000 SGD
|13432.05000 AED
|10000 SGD
|26864.10000 AED