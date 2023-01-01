1 درهم إماراتي إلى دولار سنغافوري

تحويل AED إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 aed
0.37 sgd

1.00000 AED = 0.36532 SGD

Mid-market exchange rate at 18:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.075789.77251.462681.635420.9474518.6666
1 GBP1.1665911.2549104.7281.706351.907871.1052821.7763
1 USD0.92960.796876183.4551.359751.520330.880817.353
1 INR0.01113930.009548570.011982510.01629320.01821740.01055420.207932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار سنغافورة
1 AED0.36532 SGD
5 AED1.82661 SGD
10 AED3.65321 SGD
20 AED7.30642 SGD
50 AED18.26605 SGD
100 AED36.53210 SGD
250 AED91.33025 SGD
500 AED182.66050 SGD
1000 AED365.32100 SGD
2000 AED730.64200 SGD
5000 AED1826.60500 SGD
10000 AED3653.21000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 SGD2.73732 AED
5 SGD13.68660 AED
10 SGD27.37320 AED
20 SGD54.74640 AED
50 SGD136.86600 AED
100 SGD273.73200 AED
250 SGD684.33000 AED
500 SGD1368.66000 AED
1000 SGD2737.32000 AED
2000 SGD5474.64000 AED
5000 SGD13686.60000 AED
10000 SGD27373.20000 AED