درهم إماراتي إلى بيزو مكسيكي

تحويل AED إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٤٬٦٦١٫٦١ mxn

1.00000 AED = 4.66161 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:38 UTC
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AED إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063688.1991.433951.656180.957818.2111
1GBP1.1580811.23175102.1431.660651.918021.1092121.0901
1USD0.94020.811853182.9251.34821.557150.900517.1221
1INR0.0113380.009790210.012059110.01625810.01877780.01085920.206477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mexican Peso
1 AED4.66161 MXN
5 AED23.30805 MXN
10 AED46.61610 MXN
20 AED93.23220 MXN
50 AED233.08050 MXN
100 AED466.16100 MXN
250 AED1165.40250 MXN
500 AED2330.80500 MXN
1000 AED4661.61000 MXN
2000 AED9323.22000 MXN
5000 AED23308.05000 MXN
10000 AED46616.10000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MXN0.21452 AED
5 MXN1.07259 AED
10 MXN2.14518 AED
20 MXN4.29036 AED
50 MXN10.72590 AED
100 MXN21.45180 AED
250 MXN53.62950 AED
500 MXN107.25900 AED
1000 MXN214.51800 AED
2000 MXN429.03600 AED
5000 MXN1072.59000 AED
10000 MXN2145.18000 AED