ألف بيزو مكسيكي إلى درهم إماراتي

تحويل MXN إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢١٠٫٨١ aed

1.00000 MXN = 0.21081 AED

Mid-market exchange rate at 12:20
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.078289.91161.46431.632650.9431518.7816
1 GBP1.1665911.25785104.8931.708291.904681.1002721.911
1 USD0.92750.795007183.39051.35811.514230.8747517.4194
1 INR0.0111220.009533550.011991810.0162860.01815830.01048980.20889

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MXN0.21081 AED
5 MXN1.05404 AED
10 MXN2.10808 AED
20 MXN4.21616 AED
50 MXN10.54040 AED
100 MXN21.08080 AED
250 MXN52.70200 AED
500 MXN105.40400 AED
1000 MXN210.80800 AED
2000 MXN421.61600 AED
5000 MXN1054.04000 AED
10000 MXN2108.08000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mexican Peso
1 AED4.74365 MXN
5 AED23.71825 MXN
10 AED47.43650 MXN
20 AED94.87300 MXN
50 AED237.18250 MXN
100 AED474.36500 MXN
250 AED1185.91250 MXN
500 AED2371.82500 MXN
1000 AED4743.65000 MXN
2000 AED9487.30000 MXN
5000 AED23718.25000 MXN
10000 AED47436.50000 MXN