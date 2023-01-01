بيزو مكسيكي إلى جنيه إسترليني

تحويل MXN إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٤٧٫٤٠ gbp

1.00000 MXN = 0.04740 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:26 UTC
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MXN إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.434611.658220.9574518.2183
1GBP1.1579411.23165102.1351.661431.92041.1086721.0988
1USD0.94030.811919182.9251.348951.559210.900217.1305
1INR0.01133910.0097910.012059110.01626710.01880270.01085560.206578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه استرليني
1 MXN0.04740 GBP
5 MXN0.23698 GBP
10 MXN0.47396 GBP
20 MXN0.94792 GBP
50 MXN2.36980 GBP
100 MXN4.73961 GBP
250 MXN11.84902 GBP
500 MXN23.69805 GBP
1000 MXN47.39610 GBP
2000 MXN94.79220 GBP
5000 MXN236.98050 GBP
10000 MXN473.96100 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Mexican Peso
1 GBP21.09880 MXN
5 GBP105.49400 MXN
10 GBP210.98800 MXN
20 GBP421.97600 MXN
50 GBP1054.94000 MXN
100 GBP2109.88000 MXN
250 GBP5274.70000 MXN
500 GBP10549.40000 MXN
1000 GBP21098.80000 MXN
2000 GBP42197.60000 MXN
5000 GBP105494.00000 MXN
10000 GBP210988.00000 MXN